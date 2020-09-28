Герасимов проиграл Надалю на открытом чемпионате Франции по теннису

Единственный представитель Беларуси в мужском одиночном разряде Егор Герасимов, занимающий 83-е место в мировом рейтинге, в поединке 1/64 финала проиграл второй ракетке планеты испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю — 4:6, 4:6, 2:6. Белорус достойно сражался против 12-кратного триумфатора French Open, но в итоге опытнейший испанец довел дело до победы. В третьем сете Егор Герасимов выигрывал 2:0, а затем при счете 2:2 подвернул ногу, после чего не смог играть в полную силу. Встреча продолжалась 2 часа 5 минут. Во втором раунде соперником Рафаэля Надаля будет американский теннисист Маккензи Макдональд (234-й номер рейтинга АТР).