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21:15 (мск), источник: Vesti.kz

Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Оlympic.kz

В первом круге казахстанец обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. тем самым сотворив сенсацию. Ведь Монфис шел девятым в рейтинге ATP, тогда как Бублик был только 49-м.

В следующем круге Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в своем матче выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3).

Ранее во второй круг турнира отобрался другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, оказавшийся сильнее итальянца Фабио Фоньини — 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).

В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича — 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).

«Ролан Гаррос» в этом году из-за пандемии коронавируса проходит с 21 сентября по 11 октября.

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