Бублик из Казахстана сотворил громкую сенсацию на «Ролан Гаррос»
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик успешно стартовал на «Ролан Гаррос», сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом круге казахстанец обыграл француза Гаэля Монфиса — 6:4, 7:5, 3:6, 6:3. тем самым сотворив сенсацию. Ведь Монфис шел девятым в рейтинге ATP, тогда как Бублик был только 49-м.
В следующем круге Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего, который в своем матче выиграл у эквадорца Эмилио Гомеса — 3:2 (6:7, 6:3, 6:1, 6:7, 6:3).
Ранее во второй круг турнира отобрался другой казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, оказавшийся сильнее итальянца Фабио Фоньини — 3:1 (7:5, 3:6, 7:6, 6:0).
В следующем круге, 30 сентября, Кукушкин встретится с испанцем Педро Мартинесом, который ранее оказался сильнее австралийца Александара Вукича — 3:0 (7:5, 6:4, 6:0).
«Ролан Гаррос» в этом году