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01:01 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros

ТАСС, 29 сентября. Россиянин Даниил Медведев проиграл венгру Мартону Фучовичу в матче первого круга Roland Garros. Призовой фонд турнира составляет €38 млн.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу 28-летнего венгра. В следующем круге Фучович сыграет с испанцем Альбертом Рамосом.

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Медведеву 24 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в финал US Open. Медведев не выиграл ни одного матча в карьере на Roland Garros.

Фучович располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем одного турнира ATP. Фучович дважды выходил в четвертый круг Australian Open (2018, 2020).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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