Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros
ТАСС, 29 сентября. Россиянин Даниил Медведев проиграл венгру Мартону Фучовичу в матче первого круга Roland Garros. Призовой фонд турнира составляет €38 млн.
ТАСС, 29 сентября. Россиянин Даниил Медведев проиграл венгру Мартону Фучовичу в матче первого круга Roland Garros. Призовой фонд турнира составляет €38 млн.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1 в пользу 28-летнего венгра. В следующем круге Фучович сыграет с испанцем Альбертом Рамосом.
Медведеву 24 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации
Фучович располагается на 63-й строчке мирового рейтинга. Он является победителем одного турнира ATP. Фучович дважды выходил в четвертый круг Australian Open (2018, 2020).
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.