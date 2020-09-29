Даниил Медведев не смог выйти во второй круг Roland Garros

Медведеву 24 года, он занимает пятое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На счету россиянина семь побед на турнирах под эгидой ассоциации. Его наивысшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в финал US Open. Медведев не выиграл ни одного матча в карьере на Roland Garros.