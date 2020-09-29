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16:42 (мск), источник: Vesti.kz

Первая ракетка Франции объяснил сенсационное поражение от казахстанца Бублика на «Ролан Гаррос»

Победителя выявили в 4-х партиях.

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Источник: AP 2020

Первая ракетка Франции Гаэль Монфис в интервью L'Équipe прокомментировал сенсационное поражение от казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге «Ролан Гаррос».

Монфис, занимающий девятое место в мировом рейтинге, уступил в четырех партиях — 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Бублик является 49-й ракеткой мира.

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— Безусловно, я не очень хорошо чувствую себя на корте, поэтому трудно хорошо играть. Александр отлично провел матч, а я допустил много ошибок, двойных, я в плохой форме, плохо играю, все просто.

— В четвертом сете вы сделали брейк, могла бы что-то изменить поддержка трибун?
— Я даже не задаюсь этим вопросом, ничего не поделать. Я упустил момент.

— Что случилось с подачей?
— Сложно сказать. Если бы я знал, не сделал бы столько двойных (12). Нужно продолжать работать, войти в ритм, но что именно происходит, я не знаю.

Добавим, что следующем круге «Ролан Гаррос» Бублик сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

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