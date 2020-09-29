Первая ракетка Франции объяснил сенсационное поражение от казахстанца Бублика на «Ролан Гаррос»

Источник: AP 2020

Первая ракетка Франции Гаэль Монфис в интервью L'Équipe прокомментировал сенсационное поражение от казахстанского теннисиста Александра Бублика в первом круге «Ролан Гаррос».

Монфис, занимающий девятое место в мировом рейтинге, уступил в четырех партиях — 4:6, 5:7, 6:3, 3:6. Бублик является 49-й ракеткой мира.

— Безусловно, я не очень хорошо чувствую себя на корте, поэтому трудно хорошо играть. Александр отлично провел матч, а я допустил много ошибок, двойных, я в плохой форме, плохо играю, все просто.

— В четвертом сете вы сделали брейк, могла бы что-то изменить поддержка трибун?

— Я даже не задаюсь этим вопросом, ничего не поделать. Я упустил момент.

— Что случилось с подачей?

— Сложно сказать. Если бы я знал, не сделал бы столько двойных (12). Нужно продолжать работать, войти в ритм, но что именно происходит, я не знаю.