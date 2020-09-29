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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Соперницей казахстанки была румынка.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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На старте «Ролан Гаррос» Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, встречалась с 83-й ракеткой мира румынкой Сораной Кирстей. Казахстанка выиграла первую партию под ноль (6:0), а во второй соперница навязала борьбу, но Рыбакина довела матч до победы — 6:3.

Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Кырстя один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) — Хитер Уотсон (Великобритания).

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