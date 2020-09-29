Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Соперницей казахстанки была румынка.
Соперницей казахстанки была румынка.
Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.
На старте «Ролан Гаррос» Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, встречалась с 83-й ракеткой мира румынкой Сораной Кирстей. Казахстанка выиграла первую партию под ноль (6:0), а во второй соперница навязала борьбу, но Рыбакина довела матч до победы — 6:3.
Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Кырстя один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Рыбакина встретится с победительницей пары Фиона Ферро (Франция) — Хитер Уотсон (Великобритания).