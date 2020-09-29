Елена Рыбакина выиграла партию под ноль и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

На старте «Ролан Гаррос» Рыбакина, занимающая 18-е место в мировом рейтинге, встречалась с 83-й ракеткой мира румынкой Сораной Кирстей. Казахстанка выиграла первую партию под ноль (6:0), а во второй соперница навязала борьбу, но Рыбакина довела матч до победы — 6:3.

Теннисистки провели на корте час и пять минут. За это время 21-летняя Рыбакина сделала пять брейков и два эйса, семь раз ошибившись при подаче. 30-летняя Кырстя один раз взяла подачу соперницы и допустила две двойные ошибки.