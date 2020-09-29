«Ролан Гаррос» назвал Елену Рыбакину восходящей звездой из Казахстана

В ролике представлена информация о Рыбакиной, а также перечислены ее достижения в 2020 году.

«21-летняя Елена Рыбакина — 18-й номер рейтинга WTA. Молодая восходящая звезда из Казахстана поднялась на 154 позиции по сравнению с прошлым годом. Сыграла в пяти финалах из десяти турниров в 2020 году. 28 побед — лучший показатель среди игроков в 2020 году. Основная цель: «Стать первой ракеткой мира и выиграть турнир «Большого шлема» (слова Рыбакиной). Рыбакина готова продемонстрировать свой талант на «Ролан Гаррос», — говорится на видео.