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17:29 (мск), источник: Vesti.kz

«Ролан Гаррос» назвал Елену Рыбакину восходящей звездой из Казахстана

Официальный твиттер Открытого чемпионата Франции по теннису («Ролан Гаррос») опубликовал видео о Елене Рыбакиной, в котором назвал казахстанку восходящей звездой.

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Источник: gotennis.ru

В ролике представлена информация о Рыбакиной, а также перечислены ее достижения в 2020 году.

«21-летняя Елена Рыбакина — 18-й номер рейтинга WTA. Молодая восходящая звезда из Казахстана поднялась на 154 позиции по сравнению с прошлым годом. Сыграла в пяти финалах из десяти турниров в 2020 году. 28 побед — лучший показатель среди игроков в 2020 году. Основная цель: «Стать первой ракеткой мира и выиграть турнир «Большого шлема» (слова Рыбакиной). Рыбакина готова продемонстрировать свой талант на «Ролан Гаррос», — говорится на видео.

Добавим, что Рыбакина вышла во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв в двух партиях румынку Сорану Кырстю со счетом 6:0, 6:3.

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