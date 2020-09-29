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21:03 (мск), источник: ТАСС

Рублев победил Куэрри, отыграв два сета в матче первого круга Roland Garros

ТАСС, 29 сентября. Российский теннисист Андрей Рублев обыграл американца Сэма Куэрри в матче первого круга Roland Garros. Призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 6:3 в пользу 22-летнего россиянина. По ходу третьей партии россиянин уступал со счетом 2:5. В следующем круге Рублев, посеянный под 13-м номером, сыграет с Алехандро Давидович-Фокиной из Испании.

Ранее в первом круге проиграл четвертый сеяный турнира Даниил Медведев. Таким образом, участие в Roland Garros продолжают двое россиян. Карен Хачанов (15-й номер посева), который в понедельник в трех сетах переиграл поляка Камила Майхржака, в следующем круге встретится с представителем Чехии Иржи Веселы, игра состоится 30 сентября.

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Рублев располагается на 12-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), в активе россиянина пять побед на турнирах под эгидой организации. На US Open 2020 года Рублев повторил свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, дойдя до четвертьфинала. Россиянин впервые в карьере смог выиграть матч в основной сетке Roland Garros, это его третья победа в пятисетовом поединке. Он впервые одолел соперника, уступив в двух первых партиях.

Куэрри 32 года, он занимает 48-е место в рейтинге ATP, в его активе 10 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах серии Большого шлема его лучшим результатом является выход в полуфинал Уимблдона (2017).

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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