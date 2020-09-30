Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В поединке 1/64 финала Арина Соболенко обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:3.
Ранее
Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.