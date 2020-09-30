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00:54 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко вышла во второй раунд открытого чемпионата Франции по теннису, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

В поединке 1/64 финала Арина Соболенко обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:3.

Ранее экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич, и в 1/32 финала встретится со словачкой Анной Шмидловой. Александра Саснович в 1/64 финала выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам и во втором круге сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией.

Открытый чемпионат Франции финиширует 11 октября. Его общий призовой фонд составляет 38 млн евро. Победители в мужском и женском одиночных разрядах заработают по 1,6 млн евро.

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