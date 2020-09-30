Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Франции по теннису

В поединке 1/64 финала Арина Соболенко обыграла в двух сетах американку Джессику Пегулу — 6:1, 6:3.

Ранее экс-первая ракетка планеты Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич, и в 1/32 финала встретится со словачкой Анной Шмидловой. Александра Саснович в 1/64 финала выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам и во втором круге сыграет с французской теннисисткой Каролин Гарсией.