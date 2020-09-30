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30 сентября, источник: Vesti.kz

Кукушкин проиграл партию под ноль и вылетел с «Ролан Гаррос»

Его соперником был 105-я ракетка мира.

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Казахстанец Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Кукушкин, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, встречался со 105-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом Портеро и уступил в трех партиях 3:6, 1:6, 0:6.

Напомним, что на старте турнира казахстанец обыграл итальянца Фабио Фоньини, 15-ю ракетку мира.

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