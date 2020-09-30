Кукушкин проиграл партию под ноль и вылетел с «Ролан Гаррос»

Казахстанец Михаил Кукушкин завершил выступление на Открытом чемпионате Франции по теннису, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В матче второго круга «Ролан Гаррос» Кукушкин, занимающий 88-е место в мировом рейтинге, встречался со 105-й ракеткой мира испанцем Педро Мартинесом Портеро и уступил в трех партиях 3:6, 1:6, 0:6.