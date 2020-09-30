Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Беневенто
Интер
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Удинезе
Специя
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Ставрополь
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Черноморец Н
СКА-Хабаровск
01
Хоккей. КХЛ
3-й период
Салават Юлаев
Автомобилист
04
Футбол. Зарубежный
20:00
Вильярреал
Алавес
Футбол. Зарубежный
20:00
Уэска
Атлетико
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Аталанта
Футбол. Кубок России
17:00
Салют Бл
Текстильщик
03
Футбол. Еврокубки
22:00
Мидтьюлланн
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Маккаби Тель-Авив
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Краснодар
Футбол. Зарубежный
22:30
Реал
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:30
Эйбар
Эльче
Футбол. Кубок России
16:00
Волга Ул
Велес
24
Футбол. Кубок России
16:00
Машук-КМВ
Динамо Бр
10
Хоккей. КХЛ
15:00
Сибирь
СКА
46
Футбол. Кубок России
13:00
Родина
Енисей
30
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Нижний Новгород
П 3:4
00
Все события
Фоторепортажи
13«Тампа-Бэй» завоевала Кубок Стэнли
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
18:39 (мск), источник: ТАСС

Рахимова уступила Саккари во втором круге Roland Garros

ТАСС, 30 сентября. Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла гречанке Марии Саккари в матче второго круга Roland Garros. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу 25-летней гречанки. В третьем круге она сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и итальянкой Мартиной Тревизан. Обе теннисистки, как и Рахимова, не имеют номера посева на турнире. Саккари посеяна под 20-м номером и занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Во время загрузки произошла ошибка.

Россиянка занимает 182-е место в рейтинге WTA, она впервые принимала участие в основной сетке турниров серии Большого шлема, на Открытый чемпионат Франции 19-летняя теннисистка пробилась через квалификацию.

Турнир завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон.

Читайте также
 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
«Спартак» vs Дзюба: как остановить топ-форварда «Зенита»?
Жизнь Ансу Фати — триллер. Война и коммунизм в испанском селе
Нурмагомедова уличили в нарушении правил UFC
Лундквист покинул «Рейнджерс» после 15 лет в клубе
Загитова показала пикантное видео из гримерки
Кипер СКА швырнул соперника на борт. Бердин ярко ворвался в КХЛ
Сложный выезд «Краснодара» и другие: Топ-5 ставок дня
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь