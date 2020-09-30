Рахимова уступила Саккари во втором круге Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 7:6, 6:2 в пользу 25-летней гречанки. В третьем круге она сыграет с победительницей матча между американкой Кори Гауфф и итальянкой Мартиной Тревизан. Обе теннисистки, как и Рахимова, не имеют номера посева на турнире. Саккари посеяна под 20-м номером и занимает 24-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).