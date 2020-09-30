Победительницу матча на «Ролан Гаррос» увезли с корта в инвалидной коляске. Что произошло?
Посеянная под 5-м номером голландка Кики Бертенс не смогла самостоятельно уйти после матча. А соперница обвинила её в симуляции.
Посеянная под 5-м номером голландка Кики Бертенс не смогла самостоятельно уйти после матча. А соперница обвинила её в симуляции.
Условия, в которых проходит «Ролан Гаррос» — 2020, заставляет теннисистов играть на грани своих возможностей. На турнире уже было несколько падений на скользкий корт, снятий
Матч между Бертенс и Эррани получился затяжным. На вязком грунте девушки отыграли более трёх часов. У каждой в
Как бы то ни было, но итальянка трижды получила возможность подать на матч и заработала матчбол при счёте 6:5 в третьем сете. Однако Бертенс всякий раз делала обратный брейк. В конце концов, она взяла свою и чужую подачу и выиграла этот изнурительный матч — 7:6, 3:6, 9:7. Осознав, что победила и вышла в следующий круг, голландка буквально рухнула на корт.
Сара, собрав свои вещи, не захотела приветствовать соперницу касанием ракетки о ракетку и громко оскорбила её на итальянском языке. А вот Кики, оказавшись на своей скамейке, стала рыдать взахлёб, у неё начались судороги в ноге и руке. К ней подбежали медработники, тренеры и несколько минут пытались привести теннисистку в порядок. Тем не менее, самостоятельно покинуть корт Бертенс не смогла. К голландке подвезли инвалидную коляску, и, только сидя в ней, Кики отправилась в раздевалку.
На этом история не закончилась. На послематчевой
Даниил Сальников