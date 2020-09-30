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30 сентября, источник: Vesti.kz

Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с «Ролан Гаррос»

В одиночной сетке турнира остался только один представитель Казахстана.

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Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в трех партиях уступил 46-й ракетке мира Лоренцо Сонего со счетом 6:7, 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте два часа и 24 минуты.

Таким образом, в мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось представителей Казахстана. Ранее выступление на турнире завершил Михаил Кукушкин.

Кроме того, в одиночном разряде в Париже осталась только Елена Рыбакина, которая 1 октября за выход в третий раунд сыграет с Фионой Ферро (Франция). Ранее свои матчи проиграли Юлия Путинцева (во втором круге) и Зарина Дияс (в первом).

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