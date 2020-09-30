Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с «Ролан Гаррос»

Источник: РИА "Новости"

Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в трех партиях уступил 46-й ракетке мира Лоренцо Сонего со счетом 6:7, 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте два часа и 24 минуты.

Таким образом, в мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось представителей Казахстана. Ранее выступление на турнире завершил Михаил Кукушкин.