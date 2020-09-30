Вся надежда на Рыбакину? Бублик тоже вылетел с «Ролан Гаррос»
В одиночной сетке турнира остался только один представитель Казахстана.
В одиночной сетке турнира остался только один представитель Казахстана.
Первая ракетка Казахстана Александр Бублик не смог пробиться в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Во втором круге Бублик, занимающий 49-е место в мировом рейтинге, в трех партиях уступил 46-й ракетке мира Лоренцо Сонего со счетом 6:7, 1:6, 5:7. Теннисисты провели на корте два часа и 24 минуты.
Таким образом, в мужской сетке «Ролан Гаррос» не осталось представителей Казахстана. Ранее выступление на турнире завершил Михаил Кукушкин.
Кроме того, в одиночном разряде в Париже осталась только Елена Рыбакина, которая 1 октября за выход в третий раунд сыграет с Фионой Ферро (Франция). Ранее свои матчи проиграли Юлия Путинцева (во втором круге) и Зарина Дияс (в первом).