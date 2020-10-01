Четвертая ракетка мира Плишкова не смогла выйти в третий круг Roland Garros
ТАСС, 1 октября. Чешка Каролина Плишкова в двух сетах проиграла латвийке Елене Остапенко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
ТАСС, 1 октября. Чешка Каролина Плишкова в двух сетах проиграла латвийке Елене Остапенко в матче второго круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 23-летней теннисистки из Латвии. В следующем круге Остапенко сыграет с победительницей матча между американкой Слоан Стивенс (34-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации) и испанкой Паулой Бадосой (87).
Плишковой 28 лет, она занимает четвертое место в рейтинге WTA. На счету чешки финал US Open, победы в 21 турнире WTA. На Roland Garros доходила до полуфинала в 2017 году. Также она является трехкратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Чехии. В 2017 году восемь недель находилась на первой строчке рейтинга WTA.
Остапенко располагается на 43-й строчке мирового рейтинга. Она одержала победу на Roland Garros в 2017 году и является победительницей трех турниров WTA.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.