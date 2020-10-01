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15:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Квитова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

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Источник: AP 2020

Квитова, получившая седьмой номер посева, в матче второго круга нанесла поражение итальянке Жасмине Паолини — 6:3, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 25 минут.

В третьем круге Квитова сыграет либо со словенкой Полоной Херцог, либо с канадкой Лейлой Фернандес.

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