Квитова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Чешская теннисистка Петра Квитова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.
Квитова, получившая седьмой номер посева, в матче второго круга нанесла поражение итальянке Жасмине Паолини — 6:3, 6:3. На корте соперницы провели 1 час 25 минут.
В третьем круге Квитова сыграет либо со словенкой Полоной Херцог, либо с канадкой Лейлой Фернандес.