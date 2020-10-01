Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
ЧФР
КуПС
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Атлетик
Кадис
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Леванте
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо З
Флора
Футбол. Еврокубки
20:00
Арарат-Армения
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
ПСВ
Футбол. Еврокубки
20:00
Шарлеруа
Лех
Футбол. Еврокубки
20:00
Мальме
Гранада
Футбол. Еврокубки
20:00
Слован Л
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:30
Хапоэль Беэр-Шева
Виктория Пл
Футбол. Кубок России
15:00
Знамя
Шинник
30
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо Брс
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:00
Сараево
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Легия
Карабах
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Риека
Футбол. Еврокубки
21:00
Стандард Л
Фехервар
Футбол. Еврокубки
21:30
Янг Бойз
Тирана
Футбол. Еврокубки
21:30
Дандолк
Клаксвик
Футбол. Еврокубки
21:30
Базель
ЦСКА Сф
Футбол. Еврокубки
21:45
АЕК
Вольфсбург
Футбол. Еврокубки
21:45
Рейнджерс
Галатасарай
Футбол. Еврокубки
22:00
Спортинг
ЛАСК
Футбол. Еврокубки
22:00
Риу Аве
Милан
Футбол. Еврокубки
22:00
Тоттенхэм Хотспур
Маккаби Хайфа
Футбол. Зарубежный
22:30
Сельта
Барселона
Футбол. Кубок России
13:00
Ленинградец
Чертаново
П 6:5
00
Все события
Фоторепортажи
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
16:35 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции по теннису

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/16 финала открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: AP 2020

В сегодняшнем поединке 1/32 финала белоруска, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, обыграла россиянку Дарью Касаткину (71-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (8:6), 6:0. Встреча продолжалась 1 час 30 минут. В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в стартовом поединке американку Джессику Пегулу (60) — 6:3, 6:1. В 1/16 финала Арина Соболенко сыграет с победительницей матча между японкой Нао Хибино (84) и Унс Джабир из Туниса (35).

Ранее две белоруски выбыли из одиночного разряда «Ролан Гаррос» после поединков второго раунда. Виктория Азаренко (14) проиграла словацкой теннисистке Анне Шмидловой (161) — 2:6, 2:6. В 1/64 финала Виктория Азаренко победила черногорскую теннисистку Данку Ковинич (73) — 6:1, 6:3. Александра Саснович (96) уступила в 1/32 финала француженке Каролин Гарсии (45) — 6:7 (5:7), 2:6. На старте белоруска выиграла у представительницы Германии Анны-Лены Фридзам (104) — 6:2, 2:6, 6:3.

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс встретятся с румынским дуэтом Ирина Бегу / Ралука Олару. Александра Саснович и украинка Марта Костюк сыграют со словенско-чешским тандемом Луция Градецкая / Андрея Клепач. Белорусско-украинская пара Вера Лапко / Даяна Ястремская проиграла в 1/32 финала американскому дуэту Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад — 4:6, 6:4, 3:6.

 Гороскоп на май 2020
Светлана Ходченкова восхитила Instagram романтическим кадром
«Краснодар» заслужил Лигу чемпионов. РПЛ три клуба — нет
Кучеров поил пивом владельца клуба. Чемпионский парад «Тампы»
«Барселона» подписала первого американца в истории клуба
«Ростов» объявил о переходе Эльдора Шомуродова в «Дженоа»
Денис Глушаков перешел в клуб РПЛ
В «Енисее» вспышка коронавируса, команда сыграет всемером
Какие будут соперники у «Зенита», «Локо» и «Краснодара» в ЛЧ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь