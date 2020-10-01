Карен Хачанов пробился в третий круг «Ролан Гаррос»

Хачанов (15-й номер посева) в матче второго круга «Ролан Гаррос» обыграл чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 7:6 (9:7), 7:6 (7:2). Соперники провели на корте 3 часа 35 минут.

Хачанов в третьем раунде турнира Большого шлема сыграет с чилийцем Кристианом Гарином (20-й), который, в свою очередь, переиграл австралийца Марка Полманса со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 7:6 (7:3), 6:4.