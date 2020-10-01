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1 октября, источник: БЕЛТА

Соболенко и Саснович победили на старте парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Две белорусские теннисистки пробились в 1/16 финала парного разряда открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли сегодня румынский дуэт Ирина Бегу / Ралука Олару — 6:1, 6:4. Александра Саснович и украинка Марта Костюк взяли верх над словенско-чешским тандемом Луция Градецкая / Андрея Клепач — 6:4, 6:1.

В одиночном разряде из белорусок осталась только двенадцатая ракетка планеты Арина Соболенко, которая сегодня в 1/32 финала победила россиянку Дарью Касаткину (71-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (8:6), 6:0. В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в стартовом поединке американку Джессику Пегулу (60) — 6:3, 6:1. В 1/16 финала Арина Соболенко сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (35).

Ранее из одиночного разряда «Ролан Гаррос» выбыли две белоруски. Во втором раунде Виктория Азаренко (14) проиграла словачке Анне Шмидловой (161) — 2:6, 2:6, а Александра Саснович (96) уступила французской теннисистке Каролин Гарсии (45) — 6:7 (5:7), 2:6.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.

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