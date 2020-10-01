Соболенко и Саснович победили на старте парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису

Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс обыграли сегодня румынский дуэт Ирина Бегу / Ралука Олару — 6:1, 6:4. Александра Саснович и украинка Марта Костюк взяли верх над словенско-чешским тандемом Луция Градецкая / Андрея Клепач — 6:4, 6:1.

В одиночном разряде из белорусок осталась только двенадцатая ракетка планеты Арина Соболенко, которая сегодня в 1/32 финала победила россиянку Дарью Касаткину (71-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (8:6), 6:0. В первом раунде Арина Соболенко уверенно переиграла в стартовом поединке американку Джессику Пегулу (60) — 6:3, 6:1. В 1/16 финала Арина Соболенко сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (35).