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1 октября, источник: Vesti.kz

Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с «Ролан Гаррос»

Она уступила 49-й ракетке мира.

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Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во втором круге «Ролан Гаррос» в трех сетах уступили хозяйке корта Фионе Ферро, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый сет довольно уверенно взяла Ферро — 6:3. Во втором казахстанская теннисистка сумела навязать борьбу — 6:4 в пользу Рыбакиной. Но в решающей партии сильнее вновь оказалась француженка — 6:2.

В третьем круге Ферро сыграет против румынки Патриции Марии Тиг.

Добавим, что в одиночном разряде «Ролан Гаррос» больше не осталось казахстанских теннисистов. Раннее турнир покинули Юлия Путинцева, Зарина Дияс, Михаил Кукушкин и Александр Бублик.

Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с "Ролан Гаррос"
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