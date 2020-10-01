Дальше без казахстанцев. Елена Рыбакина вылетела с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина во втором круге «Ролан Гаррос» в трех сетах уступили хозяйке корта Фионе Ферро, передает корреспондент Vesti.kz.

Первый сет довольно уверенно взяла Ферро — 6:3. Во втором казахстанская теннисистка сумела навязать борьбу — 6:4 в пользу Рыбакиной. Но в решающей партии сильнее вновь оказалась француженка — 6:2.