Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису

Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/16 финала женского парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк одолели в трехсетовом матче бельгийско-российский тандем Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова — 6:3, 4:6, 6:2. В первом раунде белорусско-украинская пара взяла верх над словенско-чешским дуэтом Луция Градецкая / Андрея Клепач — 6:4, 6:1.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/32 финала обыграли румынский тандем Ирина Бегу / Ралука Олару — 6:1, 6:4. Их следующими соперницами будут американские теннисистки Джессика Пегула и Эйжа Мухаммад, которые выбили из турнира белорусско-украинский тандем Вера Лапко / Даяна Ястремская.

В одиночном разряде Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) завтра в 1/16 финала сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (35). До этого белоруска победила американку Джессику Пегулу (60) — 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (71) — 7:6 (8:6), 6:0.

Ранее из одиночного разряда «Ролан Гаррос» выбыли две белоруски. Во втором раунде Виктория Азаренко (14) проиграла словачке Анне Шмидловой (161) — 2:6, 2:6, а Александра Саснович (96) уступила французской теннисистке Каролин Гарсии (45) — 6:7 (5:7), 2:6.