Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.10
ПСЖ
Анже
61
Футбол. Зарубежный
2.10
Фиорентина
Сампдория
12
Футбол. Зарубежный
2.10
Унион Б
Майнц
40
Хоккей. КХЛ
2.10
Металлург Мг
Автомобилист
23
Хоккей. КХЛ
2.10
Сибирь
Торпедо НН
42
Хоккей. КХЛ
2.10
Амур
СКА
13
Все события
Фоторепортажи
8Какой позор! «Динамо» вылетело из Лиги Европы
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
2 октября, источник: БЕЛТА

Саснович и Костюк вышли в 1/8 финала парного разряда открытого чемпионата Франции по теннису

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На парижских кортах «Ролан Гаррос» продолжаются матчи третьего в сезоне теннисного турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сегодня в 1/16 финала женского парного разряда Александра Саснович и украинка Марта Костюк одолели в трехсетовом матче бельгийско-российский тандем Кирстен Флипкенс / Анастасия Павлюченкова — 6:3, 4:6, 6:2. В первом раунде белорусско-украинская пара взяла верх над словенско-чешским дуэтом Луция Градецкая / Андрея Клепач — 6:4, 6:1.

Белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс в 1/32 финала обыграли румынский тандем Ирина Бегу / Ралука Олару — 6:1, 6:4. Их следующими соперницами будут американские теннисистки Джессика Пегула и Эйжа Мухаммад, которые выбили из турнира белорусско-украинский тандем Вера Лапко / Даяна Ястремская.

В одиночном разряде Арина Соболенко (12-й номер мирового рейтинга) завтра в 1/16 финала сыграет с представительницей Туниса Унс Джабир (35). До этого белоруска победила американку Джессику Пегулу (60) — 6:3, 6:1 и россиянку Дарью Касаткину (71) — 7:6 (8:6), 6:0.

Ранее из одиночного разряда «Ролан Гаррос» выбыли две белоруски. Во втором раунде Виктория Азаренко (14) проиграла словачке Анне Шмидловой (161) — 2:6, 2:6, а Александра Саснович (96) уступила французской теннисистке Каролин Гарсии (45) — 6:7 (5:7), 2:6.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября.

Гороскоп на май 2020
Оставь меня! Коту не нравится гулять с поводком и он нашел оригинальный вых
«Спартак» примет «Зенит», «Краснодар» приедет к «Динамо»
«ПСЖ» разгромил «Анже» в матче чемпионата Франции
«Динамо» объявило о переходе футболиста в немецкий клуб
СМИ: «Зенит» сделал предложение по трансферу игрока «Атлетико»
Назван состав сборной Турции на матч Лиги наций с россиянами
Дерби двух столиц и другие матчи: Топ-5 ставок выходных
Стало известно расписание игр российских клубов в Лиге чемпионов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь