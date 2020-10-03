Александр Зверев вышел в четвертый раунд «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев вышел в четвертый раунд Открытого чемпионата Франции, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
В матче третьего круга «Ролан Гаррос» Зверев (6-й номер посева) обыграл итальянца Марко Чеккинато со счетом 6:1, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 47 минут.
За выход в ¼ финала французского турнира Большого шлема Зверев поспорит с еще одним итальянцем Янником Синнером.
Другие матчи дня:
Уго Гастон (Франция) — Станислас Вавринка (Швейцария, 16) — 2:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:0;.
Диего Шварцман (Аргентина, 12) — Норберт Гомбош (Словакия) — 7:6 (7:3), 6:3, 6:3;.
Лоренцо Сонего (Италия) — Тэйлор Фриц (США, 27) — 7:6 (7:5), 6:3, 7:6 (19:17).