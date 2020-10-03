Циципас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».
В третьем круге Циципас, посеянный под 5-м номером, встречался со словенцем Аляжем Бедене. При счете 6:1, 6:2, 3:1 в пользу Циципаса Бедене отказался от продолжения матча. Соперники провели на корте 1 час 20 минут.
Следующим соперником Циципаса станет болгарин Григор Димитров (18-й номер посева), чей поединок третьего круга с испанцем Роберто