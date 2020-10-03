Циципас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису

В третьем круге Циципас, посеянный под 5-м номером, встречался со словенцем Аляжем Бедене. При счете 6:1, 6:2, 3:1 в пользу Циципаса Бедене отказался от продолжения матча. Соперники провели на корте 1 час 20 минут.