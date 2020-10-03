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3 октября, источник: Спорт РИА Новости

Циципас вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Греческий теннисист Стефанос Циципас вышел в четвертый круг «Ролан Гаррос».

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Источник: Reuters

В третьем круге Циципас, посеянный под 5-м номером, встречался со словенцем Аляжем Бедене. При счете 6:1, 6:2, 3:1 в пользу Циципаса Бедене отказался от продолжения матча. Соперники провели на корте 1 час 20 минут.

Следующим соперником Циципаса станет болгарин Григор Димитров (18-й номер посева), чей поединок третьего круга с испанцем Роберто Карбальесом-Баэной также был завершен досрочно при счете 6:1, 6:3.

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