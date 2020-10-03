Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros

Встреча закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина. В следующем круге Хачанов, посеянный на турнире под 15-м номером, сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и колумбийцем Даниэлем Элаи Галаном.
Хачанов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации.
Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.