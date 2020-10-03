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20:38 (мск), источник: ТАСС

Хачанов вышел в четвертый круг Roland Garros

ТАСС, 3 октября. Российский теннисист Карен Хачанов одержал победу над чилийцем Кристианом Гарином в матче третьего круга Roland Garros. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча закончилась со счетом 6:2, 3:6, 6:4, 6:2 в пользу 24-летнего россиянина. В следующем круге Хачанов, посеянный на турнире под 15-м номером, сыграет с победителем матча между сербом Новаком Джоковичем (1) и колумбийцем Даниэлем Элаи Галаном.

Хачанов занимает 16-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на счету россиянина четыре победы на турнирах под эгидой ассоциации.

Наивысшим достижением россиянина на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros 2019 года.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль.

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