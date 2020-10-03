Арина Соболенко завершила выступление на «Ролан Гаррос»
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко завершила выступление на открытом чемпионате Франции, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После поражения в 1/16 финала одиночного разряда от тунисской теннисистки Унс Джабир, Арина Соболенко выбыла и из парного турнира на парижских кортах «Ролан Гаррос». В матче второго раунда белоруска и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс уступили американскому дуэту Джессика Пегула / Эйжа Мухаммад — 3:6, 6:1, 4:6. На старте
Белоруска Александра Саснович и украинская теннисистка Марта Костюк в 1/32 финала победили