Джокович стал соперником Хачанова в четвертом круге «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.
В третьем круге Джокович победил колумбийца
Следующим соперником Джоковича станет 15-я ракетка турнира россиянин Карен Хачанов, с которым серб уже встречался ранее четырежды и одержал три победы.