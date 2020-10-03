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3 октября, источник: Спорт РИА Новости

Джокович стал соперником Хачанова в четвертом круге «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Франции по теннису.

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Источник: AFP 2020

В третьем круге Джокович победил колумбийца Даниэля-Элаи Галана — 6:0, 6:3, 6:2. Матч продолжался 2 часа 8 минут.

Следующим соперником Джоковича станет 15-я ракетка турнира россиянин Карен Хачанов, с которым серб уже встречался ранее четырежды и одержал три победы.

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