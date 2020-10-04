Джокович: Технологии настолько развиты, что линейные судьи не нужны

Источник: РИА "Новости"

«При всем моем уважении к традициям и культуре нашего спорта, когда речь идет о людях, присутствующих на корте во время матча, включая линейных, я вообще не понимаю, почему в эпоху технического прогресса на всех турнирах нельзя сделать так, как на “Мастерсе” в Нью-Йорке», — сказал Джокович, которого цитирует Рейтер.

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«Сейчас технологии настолько развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Конечно, я понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке», — добавил 33-летний спортсмен.