Джокович: Технологии настолько развиты, что линейные судьи не нужны

«При всем моем уважении к традициям и культуре нашего спорта, когда речь идет о людях, присутствующих на корте во время матча, включая линейных, я вообще не понимаю, почему в эпоху технического прогресса на всех турнирах нельзя сделать так, как на “Мастерсе” в Нью-Йорке», — сказал Джокович, которого цитирует Рейтер.
«Сейчас технологии настолько развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Конечно, я понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке», — добавил 33-летний спортсмен.
В начале сентября Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.