Джокович: Технологии настолько развиты, что линейные судьи не нужны

Текущие события
Футбол. Зарубежный
13:30
Аталанта
Кальяри
Футбол. Зарубежный
14:00
Монпелье
Ним
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Химки
Футбол. Зарубежный
14:00
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
14:00
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
СКА
Хоккей. КХЛ
14:30
ХК Динамо
Куньлунь
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Крылья Советов
Алания
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Дижон
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Монако
Футбол. Зарубежный
16:00
Метц
Лорьян
Футбол. Зарубежный
16:00
Страсбур
Лилль
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
16:00
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
16:00
Беневенто
Болонья
Футбол. Зарубежный
16:00
Лацио
Интер
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Верона
Футбол. Премьер-лига
16:30
Сочи
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Аугсбург
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Нижний Новгород
Футбол. Зарубежный
17:00
Леванте
Реал
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Авангард
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чайка
00
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Торпедо НН
Б
23
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Первый дивизион
19:00
Балтика
Енисей
Футбол. Зарубежный
19:00
Бавария
Герта
Футбол. Зарубежный
19:00
Милан
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Кадис
Гранада
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Краснодар
Футбол. Зарубежный
21:15
Астон Вилла
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
10:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович: Технологии настолько развиты, что линейные судьи не нужны

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Первая ракетка мира серб Новак Джокович выразил мнение, что электронная система судейства в ближайшее время должна заменить линейных судей, которые обслуживают матчи.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«При всем моем уважении к традициям и культуре нашего спорта, когда речь идет о людях, присутствующих на корте во время матча, включая линейных, я вообще не понимаю, почему в эпоху технического прогресса на всех турнирах нельзя сделать так, как на “Мастерсе” в Нью-Йорке», — сказал Джокович, которого цитирует Рейтер.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сейчас технологии настолько развиты, что линейные совершенно не нужны. Это мое мнение. Конечно, я понимаю, что технология дорогая, так что экономически она вызывает вопросы. Но мне кажется, мы все к этому идем. К тому же у меня, наверное, будет меньше возможностей сделать то, что я сделал в Нью-Йорке», — добавил 33-летний спортсмен.

В начале сентября Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.

Читайте также
 Что будет, если отказаться от алкоголя? Отвечает врач-нарколог
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Локомотив» близок к трансферу экс-игрока «Спартака»
Соперник «Локомотива» по группе ЛЧ сообщил о случаях COVID-19
Чемпионка ОИ Сотникова открыла школу фигурного катания в Москве
Соперник «Краснодара» в ЛЧ арендовал футболиста «Ювентуса»
Нурмагомедов озадачил фанатов фото в соцсетях
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
Смотри все матчи чемпионата Италии в прямом эфире (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь