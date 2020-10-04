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11:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Российская теннисистка Сизикова подозревается в участии в договорном матче

ТАСС, 4 октября. Российская теннисистка Яна Сизикова, выступающая в паре с Мэдисон Бренгл из США, подозревается в участии в договорном матче в первом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

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Матч первого круга с участием Сизиковой и Бренгл состоялся 30 сентября, победу тогда одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг (7:6 (10:8), 6:4). Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.

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Антикоррупционная структура Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается случаями мошенничества со ставками, не комментирует данную ситуацию.

Сизиковой 25 лет, в ее активе одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса (ITF).

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