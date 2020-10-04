СМИ: Российская теннисистка Сизикова подозревается в участии в договорном матче

Матч первого круга с участием Сизиковой и Бренгл состоялся 30 сентября, победу тогда одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг (7:6 (10:8), 6:4). Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.
Антикоррупционная структура Tennis Integrity Unit (TIU), которая занимается случаями мошенничества со ставками, не комментирует данную ситуацию.
Сизиковой 25 лет, в ее активе одна победа на турнире под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде и 43 выигранных турнира Международной федерации тенниса (ITF).