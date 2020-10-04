СМИ: Российская теннисистка Сизикова подозревается в участии в договорном матче

Матч первого круга с участием Сизиковой и Бренгл состоялся 30 сентября, победу тогда одержали румынки Кристина-Андреа Миту и Патрича Мария Циг (7:6 (10:8), 6:4). Внимание правоохранительных органов Франции привлек пятый гейм во втором сете, когда Сизикова допустила две двойные ошибки. Перед этим следователи зафиксировали подозрительные ставки на румынскую пару в букмекерских конторах. По оценке издания, общая сумма ставок составляет несколько сотен тысяч евро.