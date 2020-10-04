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14:35 (мск), источник: ТАСС

Первая сеянная Roland Garros Халеп в четвертом круге проиграла 19-летней Швентек

ТАСС, 4 октября. Румынская теннисистка Симона Халеп проиграла Иге Швентек из Польши в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: РИА "Новости"

19-летняя Швентек одержала победу со счетом 6:1, 6:2. В прошлом году на Roland Garros теннисистки встречались на этой же стадии, тогда победу одержала Халеп — 6:1, 6:0. Халеп показала худший результат в истории среди теннисисток, посеянных на Roland Garros под первым номером и выбывших из турнира, выиграв только три гейма. В четвертьфинале Швентек встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, которая обыграла нидерландку Кики Бертенс.

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Халеп 29 лет, она является второй ракеткой мира, в ее активе 21 титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей Roland Garros — 2018 и Уимблдона-2019.

Швентек занимает 54-ю строчку рейтинга WTA, она впервые вышла в четвертьфинал турниров серии Большого шлема и стала второй польской теннисисткой, дошедшей до этой стадии после Агнешки Радванськой (2013).

Турнир завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон.

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