Первая сеянная Roland Garros Халеп в четвертом круге проиграла 19-летней Швентек

19-летняя Швентек одержала победу со счетом 6:1, 6:2. В прошлом году на Roland Garros теннисистки встречались на этой же стадии, тогда победу одержала Халеп — 6:1, 6:0. Халеп показала худший результат в истории среди теннисисток, посеянных на Roland Garros под первым номером и выбывших из турнира, выиграв только три гейма. В четвертьфинале Швентек встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, которая обыграла нидерландку Кики Бертенс.