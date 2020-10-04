Первая сеянная Roland Garros Халеп в четвертом круге проиграла 19-летней Швентек

19-летняя Швентек одержала победу со счетом 6:1, 6:2. В прошлом году на Roland Garros теннисистки встречались на этой же стадии, тогда победу одержала Халеп — 6:1, 6:0. Халеп показала худший результат в истории среди теннисисток, посеянных на Roland Garros под первым номером и выбывших из турнира, выиграв только три гейма. В четвертьфинале Швентек встретится с итальянкой Мартиной Тревизан, которая обыграла нидерландку Кики Бертенс.
Халеп 29 лет, она является второй ракеткой мира, в ее активе 21 титул на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA). Она является победительницей Roland Garros — 2018 и Уимблдона-2019.
Швентек занимает 54-ю строчку рейтинга WTA, она впервые вышла в четвертьфинал турниров серии Большого шлема и стала второй польской теннисисткой, дошедшей до этой стадии после Агнешки Радванськой (2013).
Турнир завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон.