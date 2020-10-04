Александр Зверев завершил борьбу на «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже, не сумев выйти в ¼ финала.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже, не сумев выйти в ¼ финала.
В матче четвертого тура «Ролан Гаррос» Зверев (6-й номер посева) уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 3:6. Встреча длилась 3 часа 1 минуту.
В ¼ финала турнира Большого шлема Синнер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).