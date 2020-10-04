Александр Зверев завершил борьбу на «Ролан Гаррос»

Текущие события
Футбол. Зарубежный
4.10
Лион
Марсель
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Барселона
Севилья
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Астон Вилла
Ливерпуль
72
Футбол. Премьер-лига
4.10
Динамо
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
4.10
Кадис
Гранада
11
Футбол. Первый дивизион
4.10
Балтика
Енисей
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Бавария
Герта
43
Футбол. Зарубежный
4.10
Милан
Специя
30
Футбол. Зарубежный
4.10
Манчестер Юнайтед
Тоттенхэм Хотспур
16
Футбол. Зарубежный
4.10
Ренн
Реймс
22
Футбол. Первый дивизион
4.10
Факел
Динамо Бр
00
Футбол. Первый дивизион
4.10
Торпедо М
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Краснодар-2
Нижний Новгород
23
Футбол. Зарубежный
4.10
Леванте
Реал
02
Хоккей. КХЛ
4.10
ЦСКА
Авангард
42
Футбол. Премьер-лига
4.10
Сочи
Ростов
42
Футбол. Премьер-лига
4.10
Рубин
Ахмат
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Вольфсбург
Аугсбург
00
Футбол. Зарубежный
4.10
Бордо
Дижон
30
Футбол. Зарубежный
4.10
Брест
Монако
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Метц
Лорьян
31
Футбол. Зарубежный
4.10
Страсбур
Лилль
03
Футбол. Первый дивизион
4.10
Волгарь
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
4.10
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
21
Футбол. Зарубежный
4.10
Вулверхэмптон Уондерерс
Фулхэм
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Беневенто
Болонья
10
Футбол. Зарубежный
4.10
Лацио
Интер
11
Футбол. Зарубежный
4.10
Парма
Верона
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Текстильщик
Спартак-2
02
Футбол. Первый дивизион
4.10
Крылья Советов
Алания
20
Футбол. Зарубежный
4.10
Алавес
Атлетик
10
Хоккей. КХЛ
4.10
ХК Динамо
Куньлунь
63
Футбол. Зарубежный
4.10
Монпелье
Ним
01
Футбол. Первый дивизион
4.10
Акрон
Чертаново
10
Футбол. Первый дивизион
4.10
Велес
Оренбург
11
Футбол. Премьер-лига
4.10
Локомотив
Химки
21
Футбол. Зарубежный
4.10
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
03
Футбол. Зарубежный
4.10
Саутгемптон
Вест Бромвич Альбион
20
Хоккей. КХЛ
4.10
Барыс
СКА
Б
32
Футбол. Зарубежный
4.10
Аталанта
Кальяри
52
Футбол. Зарубежный
4.10
Осасуна
Сельта
20
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
11Сборная России одержала вторую победу подряд в Лиге наций
4 октября, источник: Спорт РИА Новости

Александр Зверев завершил борьбу на «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немецкий теннисист Александр Зверев завершил борьбу на Открытом чемпионате Франции, который проходит в Париже, не сумев выйти в ¼ финала.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В матче четвертого тура «Ролан Гаррос» Зверев (6-й номер посева) уступил представителю Италии Яннику Синнеру со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 3:6. Встреча длилась 3 часа 1 минуту.

В ¼ финала турнира Большого шлема Синнер сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем (2).

 Что будет, если отказаться от алкоголя? Отвечает врач-нарколог
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
«Динамо» разбило «Краснодар» и определилось с новым тренером
Заболотный прибил «Ростов» ударом через себя. Карпин проиграл
«Тоттенхэм» со счетом 6:1 разгромил «Манчестер Юнайтед» в АПЛ
Смольников и Комличенко вызваны в сборную России
«Спартак» отказался отпускать игрока сборной России в Италию
Гол Коутиньо спас «Барселону» от поражения
«Реал Мадрид» вышел в лидеры чемпионата Испании по футболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь