Доминик Тим пробился в ¼ финала «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Австриец Доминик Тим пробился в ¼ финала Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Австриец Доминик Тим пробился в ¼ финала Открытого чемпионата Франции по теннису, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа.
В матче четвертого раунда «Ролан Гаррос» Тим (3-й номер посева) в пяти сетах одолел француза Уго Гастона со счетом 6:4, 6:4, 5:7, 3:6, 6:3. Встреча продолжалась 3 часа 32 минуты.
За выход в полуфинал турнира Большого шлема Тим поспорит с аргентинцем Диего Шварцманом (12).