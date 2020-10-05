Соболенко — о поражении Джабир: Второй сет — шальной, в третьем какой-то нервяк

— В принципе, я его (тай-брейк, в котором Арина вела 5−1, но уступила 7−9 — прим. «ПБ».) не должна была выигрывать, но раз уж я вернулась, то нужно было заканчивать победным сетом. Потом был, как бы это правильно выразиться… Шальной сет, где у меня все залетало. А в третьем сете какой-то нервяк, упущенные возможности.