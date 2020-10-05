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18:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «Ролан Гаррос»

Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.

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Источник: РИА "Новости"

Ролан Гаррос. Мужчины.

Одиночный разряд.

Четвертый круг.

Андрей Рублев (Россия, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).

Взлет Андрея Рублева продолжается. В четвертом круге «Ролан Гаррос» он вытащил тяжелейший матч с венгром Мартоном Фучовичем, и на втором «шлеме» подряд вышел в восьмерку сильнейших. Венгр действовал даже лучше, чем в поединке с Даниилом Медведевым неделю назад, но для победы этого оказалось мало. Андрей провел новый почти идеальный матч, хотя на этот раз пришлось проявлять характер.

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Забивай, пока забивается

В последнее время был один теннисист, славившийся тем, что регулярно выигрывает матчи с проигрышного счета — это Новак Джокович. Повести с брейком в матче с ним — лишь приблизить себя к поражению. Сейчас в полку игроков с железным характером прибыло. За предыдущие восемь дней Андрей Рублев выиграл три встречи, в которых уступал в счете: финал Гамбурга у Циципаса, где грек подавал на титул, первый круг «Ролан Гаррос», где Керри вел со счетом 7:6, 7:6, 5:2, а затем и второй круг с Давидовичем-Фокиной, где испанец подавал на первый сет. Какой был шанс, что мы увидим очередной героический камбэк?

На самом деле, не такой уж и маленький: Мартон Фучович крайне редко проигрывает без борьбы, он даже у игроков топ-5 стабильно берет сеты, а на этом турнире он такого игрока впервые обыграл — Даниила Медведева в четырех сетах.

Венгр, возможно, играет в лучший теннис в жизни, бороться он всегда умел и раньше, поэтому здесь легкой жизни для Андрея не ожидалось. Но получилось вообще удивительно: 22-летний москвич снова оказался перед необходимостью отыгрываться со счета 6:7, 2:5.

За счет чего Фучович имел преимущество в первых двух сетах? За счет более рискованной игры и большего количества чисто выигранных мячей. Венгр не стеснялся забивать все, что удобно ложилось на ракетку, проходили удары слева по линии и еще резаные. Это — единственный элемент, который венгр использует лучше Рублева: Андрей режет только в глухой обороне, а Мартон этим ударом может развивать атаки, зарабатывать преимущество в розыгрыше, рвать ритм. Немало проблем он создал россиянину в первый час игры с помощью этих резаных, они часто приводили к ошибкам.

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Фучович подошел на расстояние двух мячей на собственной подаче от выигрыша второй партии, но в этот самый момент игра перевернулась. Чуть-чуть не дожал Мартон в одном из розыгрышей, в другом попал в трос, а в остальных случаях Рублев сыграл безупречно, захватывал инициативу и размашисто, в своем стиле, забивал. Это именно то, что появилось в игре Андрея в конце второй партии. Он заиграл свободнее. Фучович же занервничал и больше не был так уверен в своих ударах, как в начале матча. Венгр по-прежнему хлестко пробивал с обеих сторон, но мяч уже не так стабильно ложился в корт. Рублев просчитал игру венгра и стал справляться.

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Старые друзья

Третий и четвертый сет остались за Андреем, но нельзя сказать, что они достались ему легко. В третьем венгр активно начал, повел 3:1, но этот брейк оказался первым из множества. За партию ребята целых пять раз проигрывали свои подачи, и Андрей посмеялся последним — 6:4.

Возможно, ключевой момент матча случился при счете 5:4 в пользу Фучовича в четвертом сете. Венгр получил три сетбола на подаче Андрея (0:40) и переведи он встречу в пятую партию, с большой долей вероятности, он бы и победил в итоге, но в какой уже раз Рублев проявил характер. Он выбрался из безнадежной ситуации с помощью собственных атак и точных ударов, а на тай-брейке провел вообще лучший отрезок в матче, загоняв быстрого и физически сильного Фучовича так, что тот опустил руки.

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В итоге Рублев одерживает очередную волевую победу и во второй раз за месяц сыграет в четвертьфинале «шлема». На US Open его остановил Даниил Медведев, а здесь соперником Андрея будет Стефанос Циципас — старый приятель. Они почти ровесники — обоим по 22 года, но грек младше на 10 месяцев. Знают друг друга и общаются с детства, говорят на одном языке (у Циципаса русская мама), и изучили игру друг друга как нельзя лучше. В какой-то момент казалось, что Стефанос ушел далеко вперед, он первым поднялся в десятку, выигрывал «мастерсы» и Итоговый турнир ATP, но в последнее время Андрей приближается семимильными шагами и в этом году выиграл больше матчей, и набрал больше очков, чем грек.

На прошлой неделе в финале Гамбурга Рублев победил со счетом 7:5 в решающем сете, а в общей сложности он трижды обыгрывал Циципаса при одном поражении.

Предстоящий матч, который пройдет в среду, будет битвой за лидерство в новом поколении. И заодно битвой за первый полуфинал «шлема» в карьерах обоих теннисистов. Не так часто в теннисе бывают матчи, которых ждешь с таким нетерпением.

Дмитрий Сомов

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