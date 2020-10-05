Отомстил за Медведева. Рублев пробил венгерскую стену на «Ролан Гаррос»
Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.
Мартон Фучович не смог обыграть второго россиянина за неделю.
Ролан Гаррос. Мужчины.
Одиночный разряд.
Четвертый круг.
Андрей Рублев (Россия, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3).
Взлет Андрея Рублева продолжается. В четвертом круге «Ролан Гаррос» он вытащил тяжелейший матч с венгром Мартоном Фучовичем, и на втором «шлеме» подряд вышел в восьмерку сильнейших. Венгр действовал даже лучше, чем в поединке с Даниилом Медведевым неделю назад, но для победы этого оказалось мало. Андрей провел новый почти идеальный матч, хотя на этот раз пришлось проявлять характер.
В последнее время был один теннисист, славившийся тем, что регулярно выигрывает матчи с проигрышного счета — это Новак Джокович. Повести с брейком в матче с ним — лишь приблизить себя к поражению. Сейчас в полку игроков с железным характером прибыло. За предыдущие восемь дней Андрей Рублев выиграл три встречи, в которых уступал в счете: финал Гамбурга у Циципаса, где грек подавал на титул, первый круг «Ролан Гаррос», где Керри вел со счетом 7:6, 7:6, 5:2, а затем и второй круг с
Венгр, возможно, играет в лучший теннис в жизни, бороться он всегда умел и раньше, поэтому здесь легкой жизни для Андрея не ожидалось. Но получилось вообще удивительно: 22-летний москвич снова оказался перед необходимостью отыгрываться со счета 6:7, 2:5.
За счет чего Фучович имел преимущество в первых двух сетах? За счет более рискованной игры и большего количества чисто выигранных мячей. Венгр не стеснялся забивать все, что удобно ложилось на ракетку, проходили удары слева по линии и еще резаные. Это — единственный элемент, который венгр использует лучше Рублева: Андрей режет только в глухой обороне, а Мартон этим ударом может развивать атаки, зарабатывать преимущество в розыгрыше, рвать ритм. Немало проблем он создал россиянину в первый час игры с помощью этих резаных, они часто приводили к ошибкам.
Фучович подошел на расстояние двух мячей на собственной подаче от выигрыша второй партии, но в этот самый момент игра перевернулась.
Третий и четвертый сет остались за Андреем, но нельзя сказать, что они достались ему легко. В третьем венгр активно начал, повел 3:1, но этот брейк оказался первым из множества. За партию ребята целых пять раз проигрывали свои подачи, и Андрей посмеялся последним — 6:4.
Возможно, ключевой момент матча случился при счете 5:4 в пользу Фучовича в четвертом сете. Венгр получил три сетбола на подаче Андрея (0:40) и переведи он встречу в пятую партию, с большой долей вероятности, он бы и победил в итоге, но в какой уже раз Рублев проявил характер. Он выбрался из безнадежной ситуации с помощью собственных атак и точных ударов, а на
В итоге Рублев одерживает очередную волевую победу и во второй раз за месяц сыграет в четвертьфинале «шлема». На US Open его остановил Даниил Медведев, а здесь соперником Андрея будет Стефанос Циципас — старый приятель. Они почти ровесники — обоим по 22 года, но грек младше на 10 месяцев. Знают друг друга и общаются с детства, говорят на одном языке (у Циципаса русская мама), и изучили игру друг друга как нельзя лучше. В
Предстоящий матч, который пройдет в среду, будет битвой за лидерство в новом поколении. И заодно битвой за первый полуфинал «шлема» в карьерах обоих теннисистов. Не так часто в теннисе бывают матчи, которых ждешь с таким нетерпением.
Дмитрий Сомов