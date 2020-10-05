Джокович попал мячом в судью во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»

Во время первого сета сербский теннисист нечаянно попал мячом в судью. Первая ракетка мира Джокович неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.

Джокович был ранее дисквалифицирован на US Open после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло Карреньо-Бустой серб попал мячом в линейного судью. Тогда инцидент произошёл не во время розыгрыша, поэтому в соответствии с правилами серба дисквалифицировали. Новак потерял все рейтинговые очки и призовые, заработанные на US Open.