Джокович попал мячом в судью во время матча с Хачановым на «Ролан Гаррос»
Завершился матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия).
Завершился матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» Карен Хачанов (Россия) — Новак Джокович (Сербия).
Во время первого сета сербский теннисист нечаянно попал мячом в судью. Первая ракетка мира Джокович неудачно сыграл на подаче, а мяч, отскочив от обода ракетки, угодил в лицо арбитру.
Джокович был ранее дисквалифицирован на US Open после того, как попал мячом в судью. В матче с испанцем Пабло