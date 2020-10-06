Один за всех: на «Ролан Гаррос» остался только Рублев

Источник: AFP 2020

Андрей Рублев (Россия, 13) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:7 (4:7), 7:5, 6:4, 7:6 (7:3)

Венгр Мартон Фучович уже «снял» российский скальп на этом Открытом чемпионате Франции, выбив из борьбы еще в первом круге пятую ракетку мира Даниила Медведева. Теперь же за выход в четвертьфинал ему предстояло сражение со вторым теннисистом России Андреем Рублевым.

Матч изначально для москвича ожидался трудным, таким он и получился. Фучович, как и против Медведева, старался максимально затруднить игру сопернику, нивелируя его козыри. Причем во многом делал для этого те же самые вещи.

63-й номер мирового рейтинга при любой возможности рвал темп, не давая сопернику войти в ритм, а также сам обострял игру при любом шансе. Такая тактика работала на протяжении всего матча. И будь на месте Андрея другой игрок, находящийся не в такой отличной игровой и ментальной форме, все закончилось бы плохо. Как, собственно, и вышло в первом круге.

А вот против Рублева тактика венгра сработала не до конца. Он смог выиграть первый сет, разобравшись с россиянином на тай-брейке — 7:6 (7:4).

После этого Фучович отрезками владел инициативой в каждой из следующих партий, но всякий раз не мог дожать соперника.

Во второй партии Мартон вел с брейком и даже подавал на сет, но вдруг заосторожничал и тут же был наказан за это россиянином, который больше не отдал ему ни гейма — 7:5.

Во втором сете у венгра снова был брейк, но с перевесом он расстался еще раньше — 4:6. В третьей партии брейка не было, зато были брейк-пойнты на подаче Рублева, ставшие одновременно сетболами. Но все три Андрей отыграл, после чего сет докатился до тай-брейка, а на нем все началось с 3:0 в пользу 12-й ракетки мира, и он-то перевес не отдал — 7:6 (7:3).

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Фучович в игре четвертого круга выдал во многом парадоксальную игру: он был максимально агрессивен на протяжении большей части встречи (у венгра больше и виннерсов, и невынужденных ошибок), но при этом становился слишком мягким в решающие моменты, когда ему оставалось сделать последний шаг.

Тут надо отметить, конечно же, и Рублева, который справился со всеми созданными ему сложностями, адаптировался к неудобному стилю оппонента и уверенно перемолол его, добравшись до четвертьфинала.

Там россиянин сыграет с греком Стефаносом Циципасом, который стоит на шестой строчке рейтинга (и после «Ролан Гаррос» обойдет Медведева). Они встречались в финале турнира в Гамбурге прямо перед Открытым чемпионатом Франции, и тогда Рублев выиграл в драматичном противостоянии.

Сейчас, конечно, будет совсем другой матч, и очевидно, что он выйдет трудным для обоих. При этом прямо сейчас в так называемом live-рейтинге Андрей поднялся уже на девятое место, и из топ-10 по итогам последнего в сезоне «шлема» его может выбить только совокупность множества обстоятельств, что случится вряд ли. Ну, а если сам он пройдет Циципаса, то вопрос и вовсе будет снят.

Новак Джокович (Сербия, 1) — Карен Хачанов (Россия, 15) — 6:4, 6:3, 6:3

Уже после победы Рублева, который последние розыгрыши на тай-брейке выигрывал под капли ставшего уже привычным на этом турнире парижского дождя, другой россиянин Карен Хачанов вышел, чтобы помериться силами с сильнейшим теннисистом планеты прямо сейчас Новаком Джоковичем.

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Россиянину и сербу помешать ничто не могло, поскольку их поединок проходил на арене имени Филиппа Шатрие, главной на «Ролан Гаррос» и единственной, имеющей раздвижную крышу. Естественно, она была во время матча закрыта.

Еще перед четвертым кругом россиянин говорил, что противостояние с Джоковичем покажет, на каком уровне он находится, а сам теннисист постарается выложиться по максимуму и показать все, на что он способен.

Карен действительно выложился и играл здорово, но первая ракетка мира все равно продемонстрировал разницу в классе.

Джокович буквально замучил россиянина укороченными, подавляющее большинство которых ложились в корт. Хачанов бегал за ними, бегал по синей линии, атаковал сам, много раз сыграл и эффектно, и эффективно, но всего этого оказалось мало.

Восьмой гейм в первой партии, к которому соперники подошли, исправно выигрывая свою подачу, продолжался больше десяти минут, и Джокович все же сделал брейк.

Карен не сдался и тут же в упорной борьбе взял подачу серба, но потратил слишком много моральных сил и снова проиграл свою, а вместе с ней и сет.

Во второй партии решающий, как выяснилось, брейк Ноле сделал почти в начале, и хотя россиянин бился в каждом гейме на чужой и своей подачах, отыграться не сумел.

В третьем сете лидер мирового рейтинга сразу повел со счетом 2:0, но затем Хачанов взял три гейма подряд, и прессинговал оппонента на его подаче еще раз, однако серб, как обычно, прибавил в решающий момент, удержал гейм, а затем выиграл еще три, закончив партию и матч.

После окончания противостояния теннисисты тепло поблагодарили друг друга и даже пожали руки, а не дежурно стукнулись ракетками.

Хачанов показал себя молодцом и подтвердил хорошие форму и грунтовый уровень, но против Джоковича этого по-прежнему слишком мало, и дальше в Париже честь страны остается защищать только Рублев.