Определились все четвертьфинальные пары мужской сетки «Ролан Гаррос»

Последним четвертьфиналистом стал испанец Пабло Карреньо-Буста (17-й номер посева), выбивший из борьбы немца Даниэля Альтмайера. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в четвертом круге оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.