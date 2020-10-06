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00:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Определились все четвертьфинальные пары мужской сетки «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Определились все пары четвертьфиналистов мужского турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису.

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Источник: AP 2020

Последним четвертьфиналистом стал испанец Пабло Карреньо-Буста (17-й номер посева), выбивший из борьбы немца Даниэля Альтмайера. Его соперником станет первая ракетка мира серб Новак Джокович, который в четвертом круге оказался сильнее россиянина Карена Хачанова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Андрей Рублев (Россия, 13-й) — Стефанос Циципас (Греция, 5-й),

Диего Шварцман (Аргентина, 14-й) — Доминик Тим (Австрия, 3-й),

Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2-я).

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