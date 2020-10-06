Определились все четвертьфинальные пары мужской сетки «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Определились все пары четвертьфиналистов мужского турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Определились все пары четвертьфиналистов мужского турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису.
Последним четвертьфиналистом стал испанец Пабло
Остальные четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:
Андрей Рублев (Россия, 13-й) — Стефанос Циципас (Греция, 5-й),
Диего Шварцман (Аргентина, 14-й) — Доминик Тим (Австрия, 3-й),
Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2-я).