Джокович снова попал мячом в судью

Серб, принимая подачу соперника, неудачно отбил мяч и угодил рефери в лицо. К счастью, судья не получил серьезных повреждений, и игру сразу же продолжили. Джокович обыграл Хачанова в трех сетах 6:4, 6:3, 6:3.

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.