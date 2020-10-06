Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Сибирь
Северсталь
01
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Торпедо НН
21
Хоккей. КХЛ
5.10
Сочи
Динамо Р
42
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
10:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Джокович снова попал мячом в судью

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова снова попал мячом в судью.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Серб, принимая подачу соперника, неудачно отбил мяч и угодил рефери в лицо. К счастью, судья не получил серьезных повреждений, и игру сразу же продолжили. Джокович обыграл Хачанова в трех сетах 6:4, 6:3, 6:3.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло Карреньо-Бустой. Матч был остановлен в первом сете при счете 6:5 в пользу испанца. Серб проиграл свою подачу, после чего случайно ударил мячом в судью на линии.

 Что будет, если отказаться от алкоголя? Отвечает врач-нарколог
Она завоевала пять золотых медалей из пяти возможных и умерла в 20 лет
Какие трансферы состоялись в последний день летнего окна
Путин высказался об отстранении российских спортсменов
Бразильский футболист перешел из «Спортинга» в «Зенит»
COVID-19 обнаружен у голкипера «Реала» и сборной Украины
«Зенит» объявил о полноценном трансфере Ригони в «Эльче»
Один за всех: на «Ролан Гаррос» остался только Рублев
Спортсменов-«наркоманов» хотят простить. Отменят ли отстранения
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь