Джокович снова попал мячом в судью
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова снова попал мячом в судью.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции против россиянина Карена Хачанова снова попал мячом в судью.
Серб, принимая подачу соперника, неудачно отбил мяч и угодил рефери в лицо. К счастью, судья не получил серьезных повреждений, и игру сразу же продолжили. Джокович обыграл Хачанова в трех сетах 6:4, 6:3, 6:3.
Первая ракетка мира Новак Джокович был дисквалифицирован за неспортивное поведение в игре четвертого раунда US Open с испанцем Пабло