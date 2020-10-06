Третья сеяная Roland Garros Свитолина в четвертьфинале уступила 131-й ракетке мира

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Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Подороски. В полуфинале 23-летная аргентинка сыграет с победителем матча между итальянкой Мартиной Тревизан и полькой Игой Свёнтек.

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Аргентинка стала третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), которая смогла дойти до полуфинала турнира серии Большого шлема, стартовав с квалификации. Ранее это удалось Кристин Дори (1978 год, Australian Open) и Александре Стивенсон (1999 год, Уимблдон).

26-летняя Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победителем 15 турниров под эгидой организации. В прошлом году украинка дошла до полуфинальной стадии на Уимблдоне и US Open.

Подороска располагается на 131-й строчке мирового рейтинга, аргентинка впервые играет в полуфинале турнира серии Большого шлема. Ранее она никогда не преодолевала барьер первого круга.