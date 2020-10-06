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16:59 (мск), источник: ТАСС

Третья сеяная Roland Garros Свитолина в четвертьфинале уступила 131-й ракетке мира

ТАСС, 6 октября. Третья сеяная турнира украинка Элина Свитолина уступила аргентинке Надии Подороске в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Подороски. В полуфинале 23-летная аргентинка сыграет с победителем матча между итальянкой Мартиной Тревизан и полькой Игой Свёнтек.

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Аргентинка стала третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года, когда все игроки, включая любителей, получили право участвовать в любых соревнованиях), которая смогла дойти до полуфинала турнира серии Большого шлема, стартовав с квалификации. Ранее это удалось Кристин Дори (1978 год, Australian Open) и Александре Стивенсон (1999 год, Уимблдон).

26-летняя Свитолина занимает пятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является победителем 15 турниров под эгидой организации. В прошлом году украинка дошла до полуфинальной стадии на Уимблдоне и US Open.

Подороска располагается на 131-й строчке мирового рейтинга, аргентинка впервые играет в полуфинале турнира серии Большого шлема. Ранее она никогда не преодолевала барьер первого круга.

Roland Garros завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон.

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