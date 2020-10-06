Прокуратура установит, был ли матч россиянки на «Ролан Гаррос» договорным

Как отмечает АФП, прокуроры заявили, что расследуют предполагаемое «мошенничество в организованной группе» и «активную и пассивную коррупцию в спорте». Под подозрением оказался эпизод во втором сете, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм, в котором россиянка допустила две двойные ошибки на своей подаче. Издание L’Equipe сообщило, что на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие суммы, и что ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.