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18:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Прокуратура установит, был ли матч россиянки на «Ролан Гаррос» договорным

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Французская прокуратура открыла расследование по поводу возможного договорного матча на «Ролан Гаррос» с участием российской теннисистки Яны Сизиковой, сообщает Рейтер.

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Расследование было начато 1 октября. Под подозрение попала встреча парного турнира Открытого чемпионата Франции, в которой Сизикова в дуэте с американкой Мэдисон Бренгл проиграла румынскому дуэту Патриция Мария Циг/Кристина-Андрея Миту (6:7, 4:6).

Как отмечает АФП, прокуроры заявили, что расследуют предполагаемое «мошенничество в организованной группе» и «активную и пассивную коррупцию в спорте». Под подозрением оказался эпизод во втором сете, когда Сизикова и Бренгл отдали соперницам пятый гейм, в котором россиянка допустила две двойные ошибки на своей подаче. Издание L’Equipe сообщило, что на победу румынской пары в этом гейме были поставлены большие суммы, и что ставки были размещены в нескольких странах через парижские игорные заведения.

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