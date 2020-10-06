Диего Шварцман впервые в карьере вышел в полуфинал «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Аргентинский теннисист Диего Шварцман впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Аргентинский теннисист Диего Шварцман впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Шварцман, посеянный под 12-м номером, в матче ¼ финала обыграл третью ракетку турнира австрийца Доминика Тима со счетом 7:6 (7:1), 5:7, 6:7 (6:8), 7:6 (7:5), 6:2. Теннисисты провели на корте 5 часов 8 минут.
Шварцман впервые сыграет в полуфинале турнира серии Большого шлема. Ранее лучшим достижением 28-летнего аргентинца был четвертьфинал на «Ролан Гаррос» (2018) и US Open (2017, 2019).
За выход в финал турнира Шварцман поспорит с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Рафаэль Надаль (Испания, 2).