Димитров, Карреньо-Буста, Нисикори и Андерсон снялись с турнира в Санкт-Петербурге

Источник: AP 2020

От участия в турнире отказались болгарин Григор Димитров, испанец Пабло Карреньо-Буста, японец Кей Нисикори и представитель ЮАР Кевин Андерсон, сообщает журналист Михал Самульски.

В результате в основную сетку переведены канадец Вашек Поспишил, испанец Фелисьяно Лопес, британец Кэмерон Норри и швед Микаэль Имер.

В заявку включены россияне Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублёв (12-я), Карен Хачанов (16-я), грек Стефанос Циципас (6-я), итальянец Маттео Берреттини (8-я), бельгиец Давид Гоффен (11-я), канадцы Денис Шаповалов (14-я) и Милош Раонич (19-я) и швейцарец Стэн Вавринка (17-я).

В 2019 году победителем этого турнира стал Даниил Медведев.