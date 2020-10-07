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15:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Димитров, Карреньо-Буста, Нисикори и Андерсон снялись с турнира в Санкт-Петербурге

Сразу несколько известных игроков снялись с мужского турнира в Санкт-Петербурге, который стартует 12 октября.

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Источник: AP 2020

От участия в турнире отказались болгарин Григор Димитров, испанец Пабло Карреньо-Буста, японец Кей Нисикори и представитель ЮАР Кевин Андерсон, сообщает журналист Михал Самульски.

В результате в основную сетку переведены канадец Вашек Поспишил, испанец Фелисьяно Лопес, британец Кэмерон Норри и швед Микаэль Имер.

В заявку включены россияне Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублёв (12-я), Карен Хачанов (16-я), грек Стефанос Циципас (6-я), итальянец Маттео Берреттини (8-я), бельгиец Давид Гоффен (11-я), канадцы Денис Шаповалов (14-я) и Милош Раонич (19-я) и швейцарец Стэн Вавринка (17-я).

В 2019 году победителем этого турнира стал Даниил Медведев.

На одной неделе с турниром в Санкт-Петербурге также пройдут соревнования на Сардинии (Италия) и в Кёльне (Германия).

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