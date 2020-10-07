Димитров, Карреньо-Буста, Нисикори и Андерсон снялись с турнира в Санкт-Петербурге
Сразу несколько известных игроков снялись с мужского турнира в
Сразу несколько известных игроков снялись с мужского турнира в
От участия в турнире отказались болгарин Григор Димитров, испанец Пабло
В результате в основную сетку переведены канадец Вашек Поспишил, испанец Фелисьяно Лопес, британец Кэмерон Норри и швед Микаэль Имер.
В заявку включены россияне Даниил Медведев (5-я ракетка мира), Андрей Рублёв (12-я), Карен Хачанов (16-я), грек Стефанос Циципас (6-я), итальянец Маттео Берреттини (8-я), бельгиец Давид Гоффен (11-я), канадцы Денис Шаповалов (14-я) и Милош Раонич (19-я) и швейцарец Стэн Вавринка (17-я).
В 2019 году победителем этого турнира стал Даниил Медведев.
На одной неделе с турниром в