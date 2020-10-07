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15:08 (мск), источник: ТАСС

Петра Квитова вышла в полуфинал Roland Garros

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла немку Лауру Зигемунд в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

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Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу 30-летней чешки, которая посеяна на турнире под седьмым номером. В полуфинале Квитова сыграет с победительницей матча между американками Даниэль Коллинз и Софией Кенин (4-й номер посева). В другом полуфинале встретятся полька Ига Швёнтек и Надия Подороска из Аргентины.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Квитова занимает 11-е место. В ее активе две победы на Уимблдоне, также она доходила до финала Открытого чемпионата Австралии. Является победительницей Итогового турнира WTA, 27 турниров WTA, шестикратной обладательницей Кубка Федерации в составе сборной Чехии, бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года. На Открытом чемпионате Франции Квитова повторила свое высшее достижение — выход в полуфинал.

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Зигемунд занимает 66-е место в мировом рейтинге. Является победительницей двух турниров WTA. Лучшим результатом на Открытом чемпионате Франции до этого был выход во второй круг, лучшим результатом на турнирах Большого шлема — выход в третий круг на Открытом чемпионате США и на Открытом чемпионате Австралии.

Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.

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