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16:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Две россиянки вышли в четвертьфинал юниорского «Ролан Гаррос»

Две российские теннисистки вышли в четвертьфинал юниорского Открытого чемпионата Франции.

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Источник: AFP 2020

В третьем круге Полина Кудерметова, посеянная под четвёртым номером, обыграла представительницу Венгрии Амариссу Киару Тот со счётом 6:3, 6:1.

За выход в полуфинал Кудерметова поспорит с француженкой Осеан Бабель, которая победила россиянку Юлию Авдееву — 4:6, 6:2, 6:3.

Алина Чараева обыграла итальянку Матильду Паолетти со счётом 6:3, 6:1 и сразится с немкой Александрой Вечич, получившей девятый номер посева. В третьем раунде Вечич оказалась сильнее россиянки Оксаны Селехметьевой — 2:6, 6:1, 6:4.

Ранее турнир покинули россиянки Алина Щербинина, Диана Шнайдер, Полина Яценко, Мария Бондаренко, Дарья Фрайман и Элина Аванесян.

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