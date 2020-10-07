Американка Кенин впервые сыграет в полуфинале Roland Garros

Источник: AP 2020

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу 21-летней Кенин. Она посеяна на турнире под четвертым номером. В полуфинале американка встретится с чешкой Петрой Квитовой (7-й номер посева). В другом полуфинале сыграют полька Ига Швёнтек и Надия Подороска из Аргентины.

Кенин занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету пять побед на турнирах под эгидой ассоциации. В феврале она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, завоевав первый титул турнира серии Большого шлема. Ранее на Roland Garros она ни разу не проходила дальше четвертого круга.

26-летняя Коллинз располагается на 57-й строчке WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии она показала свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, выйдя в полуфинал. На Открытом чемпионате Франции она впервые дошла до четвертьфинала.