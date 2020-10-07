Американка Кенин впервые сыграет в полуфинале Roland Garros
ТАСС, 7 октября. Американская теннисистка София Кенин обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
ТАСС, 7 октября. Американская теннисистка София Кенин обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:0 в пользу 21-летней Кенин. Она посеяна на турнире под четвертым номером. В полуфинале американка встретится с чешкой Петрой Квитовой (7-й номер посева). В другом полуфинале сыграют полька Ига Швёнтек и Надия Подороска из Аргентины.
Кенин занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету пять побед на турнирах под эгидой ассоциации. В феврале она стала победительницей Открытого чемпионата Австралии, завоевав первый титул турнира серии Большого шлема. Ранее на Roland Garros она ни разу не проходила дальше четвертого круга.
26-летняя Коллинз располагается на 57-й строчке WTA. На прошлогоднем Открытом чемпионате Австралии она показала свой лучший результат на турнирах серии Большого шлема, выйдя в полуфинал. На Открытом чемпионате Франции она впервые дошла до четвертьфинала.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 октября. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая досрочно завершила текущий сезон. Общий призовой фонд турнира, проходящего в Париже на грунтовых кортах, составляет €38 млн.