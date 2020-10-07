Не в этот раз. Циципас закрыл Рублеву двери в полуфинал «Ролан Гаррос»

Источник: Спорт-Экспресс

Ролан Гаррос. Одиночный разряд. Мужчины. Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 5) — Андрей Рублев (Россия, 12) — 7:5, 6:2, 6:3.

Встреча Андрея Рублева и Стефаноса Циципаса — старых знакомых, говорящих по-русски, могла стать украшением «Ролан Гаррос», но не стала. Из двух молодых и талантливых теннисистов только один показал свой класс. И это, к сожалению, не Андрей.

Легко или никак

Матч обещал быть суперзахватывающим с равными шансами на победу, но фаворитом считался Циципас. Это несмотря на то, что из четырех предыдущих встреч между этими игроками, в трех победу одерживал Рублев, в том числе и две недели назад в Гамбурге.

Чем можно объяснить прогнозы, дававшие заметное преимущество греку? Тем, что Стефанос уже был в полуфинале «шлемов» — в Австралии-2019, когда обыграл Роджера Федерера, а Андрей — пока нет. Опыт — все-таки дело великое. Да и обыграть шестую ракетку мира дважды за две недели — задача из очень сложных. Один раз победить могут многие, а вот два раза подряд, да еще и в формате пяти сетов — уже единицы.

Но, с другой стороны, Андрей — не обычный игрок, это очень стремительно прогрессирующий молодой человек, который пока и сам не знает, где его предел. Если он вообще есть. Рублев пришел в теннис не просто поиграться, он пришел побеждать, причем побеждать всерьез и по-крупному. Это подтверждают его эмоции после удачных матчей: он их почти не проявляет, он не катается по полу от счастья, когда вытаскивает тяжелейшие встречи, его не будоражат победы в первых кругах, он идет за большими призами. И он никого не боится.

Главное преимущество Рублева над Циципасом образца 2020 года в том, что Андрей не пасует в решающие моменты. Во всяком случае, пока за ним такого не наблюдалось, а грек уже достаточно раз отдавал почти выигранные матчи: с тем же Рублевым в Гамбурге, когда подавал на титул, а за две недели до этого — с Борной Чоричем на US Open, когда проиграл с семи матчболов и счета 5:1 в четвертом сете, при том, что вел 2:1 по партиям.

Так что перед игрой расклад виделся примерно таким: Циципас может победить только легко, если у Рублева не заладится игра с самого начала, и он так и не сможет ее найти. Если же Андрей навяжет борьбу, и дело дойдет до четвертого или пятого сетов, там у россиянина должно быть преимущество за счет психологической устойчивости и безжалостного настроя.

До следующего раза

В самой игре все получилось не так захватывающе, как в раскладах до нее. Циципас показал, что разница между игроком топ-5 (Стефанос поднимался на четвертое место в случае победы над Рублевым) и игроком нижней части топ-10 все-таки есть. Так случилось, что именно Андрей спасовал в решающий момент первого сета, когда подавал на него при счете 5:4, и дальше контроль полностью захватил грек. Из последних 20 геймов матча Стефанос взял 15.

Почему игра Рублева полностью разрушилась? Самое простое объяснение: Циципас просто пока более классный игрок. Когда он раскован и показывает лучшую игру, на которую способен, Андрею особо нечем ответить. Это не значит, что в следующем матче будет то же самое. Возможно, через месяц они снова встретятся в Париже, в Берси, и там все сложится иначе, но прямо сейчас лучшая игра Циципаса — это слишком хорошо для Рублева.

Турниры «Большого шлема» не случайно ценятся намного выше, чем все остальное, что разыгрывается в теннисе: в формате пяти сетов пройти две неделе без поражений под силу только по-настоящему уникальным игрокам. Выиграть в Гамбурге — это хорошо, но «Ролан Гаррос» — совершенно другая история.