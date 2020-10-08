Греческий теннисист Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге

Источник: Reuters

«Циципас снялся. Он все еще Париже на Открытом чемпионате Франции и не приедет из-за усталости и возможности получить травму», — сказали в пресс-службе.

Турнир в Санкт-Петербурге запланирован на 12—18 октября . Ранее стало известно, что с турнира также снялся финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США южноафриканец Кевин Андерсон. Под вопросом находится участие болгарского теннисиста Григора Димитрова и японца Кэя Нисикори.