Греческий теннисист Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас не выступит на турнире Ассоциации
МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас не выступит на турнире Ассоциации
«Циципас снялся. Он все еще Париже на Открытом чемпионате Франции и не приедет
Турнир в
Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP. Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. 7 октября он вышел в полуфинал «Роланд Гаррос», обыграв российского теннисиста Андрея Рублева в трех сетах.