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15:46 (мск), источник: ТАСС

Греческий теннисист Циципас снялся с турнира в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Полуфиналист Открытого чемпионата Франции грек Стефанос Циципас не выступит на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

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Источник: Reuters

«Циципас снялся. Он все еще Париже на Открытом чемпионате Франции и не приедет из-за усталости и возможности получить травму», — сказали в пресс-службе.

Турнир в Санкт-Петербурге запланирован на 12—18 октября. Ранее стало известно, что с турнира также снялся финалист Уимблдона и Открытого чемпионата США южноафриканец Кевин Андерсон. Под вопросом находится участие болгарского теннисиста Григора Димитрова и японца Кэя Нисикори.

Циципас занимает шестое место в рейтинге ATP. Грек является победителем пяти турниров под эгидой организации. 7 октября он вышел в полуфинал «Роланд Гаррос», обыграв российского теннисиста Андрея Рублева в трех сетах.

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