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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павич и Соарес вышли в финал «Ролан Гаррос» в парах

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали финалистами парного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.

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Источник: AFP 2020

В полуфинальном матче Павич и Соарес, получившие седьмой номер посева, обыграли колумбийский дуэт Хуан-Себастьян Кабаль/Роберт Фара (1-й номер посева) со счетом 7:6 (7:4), 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 44 минуты.

Павич и Соарес в финале «Ролан Гаррос» сыграют с победителями противостояния Никола Мектич/Уэсли Колхоф (Хорватия/Нидерланды, 9) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия, 8).

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