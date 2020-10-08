Павич и Соарес вышли в финал «Ролан Гаррос» в парах
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали финалистами парного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Хорват Мате Павич и бразилец Бруно Соарес стали финалистами парного турнира на Открытом чемпионате Франции по теннису, который проходит в Париже.
В полуфинальном матче Павич и Соарес, получившие седьмой номер посева, обыграли колумбийский дуэт
Павич и Соарес в финале «Ролан Гаррос» сыграют с победителями противостояния Никола Мектич/Уэсли Колхоф (Хорватия/Нидерланды, 9) — Кевин Кравиц/Андреас Мис (Германия, 8).