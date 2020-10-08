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20:06 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кенин и Швентек сыграют в финале «Ролан Гаррос»

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская теннисистка София Кенин пробилась в финал Открытого чемпионата Франции в Париже.

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Источник: AP 2020

Кенин, посеянная под четвертым номером, в полуфинале обыграла чешку Петру Квитову (седьмая сеяная) со счетом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Соперницей Кенин по финалу станет Ига Швентек из Польши (54-е место в рейтинге WTA).

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