Кенин и Швентек сыграют в финале «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская теннисистка София Кенин пробилась в финал Открытого чемпионата Франции в Париже.
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Американская теннисистка София Кенин пробилась в финал Открытого чемпионата Франции в Париже.
Кенин, посеянная под четвертым номером, в полуфинале обыграла чешку Петру Квитову (седьмая сеяная) со счетом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 45 минут.
Соперницей Кенин по финалу станет Ига Швентек из Польши (54-е место в рейтинге WTA).