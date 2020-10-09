Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
14:30
Томь
Акрон
Футбол. Сборные
15:00
Япония
Камерун
Футбол. Первый дивизион
15:00
Енисей
Велес
Футбол. Первый дивизион
16:00
Иртыш
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
16:00
Оренбург
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Волгарь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Динамо Бр
Шинник
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Факел
Футбол. Первый дивизион
18:30
Нижний Новгород
Балтика
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Куньлунь
Футбол. Сборные
21:00
Марокко
Сенегал
Футбол. Сборные
21:30
Нигерия
Алжир
Все события
Фоторепортажи
8Волевая победа «Краснодара» в Лиге чемпионов
20ЦСКА — «Локомотив»: гол Смолова и удаление Бистровича
11:46 (мск), источник: ТАСС

Восьмая ракетка мира Берреттини снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини отказался от участия в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе турнира.

Наверх
Источник: AP 2020

Итальянского теннисиста заменит Михаил Кукушкин из Казахстана.

«Кукушкин заменил Берреттини, который решил сняться, видимо, из-за накопившейся усталости», — сказали в пресс-службе.

Берриттини 24 года, он занимает восьмую строчку в рейтинге ATP. Итальянец является победителем трех турниров под эгидой организации.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет 12—18 октября. Ранее стало известно, что от участия в соревнованиях отказались Стефанос Циципас (Греция, шестое место в рейтинге), Давид Гоффен (Бельгия, 13), Пабло Карреньо-Буста (Испания, 18), Григор Димитров (Болгария, 20), Кей Нисикори (Япония, 35) и Кевин Андерсон (ЮАР, 118).

 Медведева вернулась в группу Тутберидзе
"Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Есть почва для размышлений. Россия при зрителях проиграла Швеции
Гол Месси принес Аргентине победу над Эквадором в отборе ЧМ-2022
Нежелание бойцов UFC драться с чеченцем Чимаевым объяснили
Худобин: Говорили, что я лентяй, тунеядец и раздолбай
Россия отыграется на Турции: Топ-5 ставок выходных
Молодежная сборная России сыграет в квалификации ЧЕ с эстонцами
Россия — Украина: самый печально известный матч в истории (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь