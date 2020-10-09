Восьмая ракетка мира Берреттини снялся с турнира ATP в Санкт-Петербурге
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини отказался от участия в турнире Ассоциации
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Восьмая ракетка мира итальянец Маттео Берреттини отказался от участия в турнире Ассоциации
Итальянского теннисиста заменит Михаил Кукушкин из Казахстана.
«Кукушкин заменил Берреттини, который решил сняться, видимо,
Берриттини 24 года, он занимает восьмую строчку в рейтинге ATP. Итальянец является победителем трех турниров под эгидой организации.
Турнир в