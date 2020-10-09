Чараева вышла в финал юниорского «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка Алина Чараева пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Россиянка Алина Чараева пробилась в финал юниорского Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Чараева в полуфинальном матче победила соотечественницу Полину Кудерметову, посеянную под четвертым номером, со счетом 6:7 (5:7), 6:2, 7:5. Поединок продолжался более двух с половиной часов.
В финале «Ролан Гаррос» соперницей 18-летней российской теннисистки, занимающей 562-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), будет победительница матча между третьей сеяной француженкой Эльзой Жакмо и второй ракеткой турнира Александрой Эала, представляющей Филиппины.