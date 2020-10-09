Бабош и Младенович вышли в финал парного турнира «Ролан Гаррос»
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович вышли в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Венгерка Тимея Бабош и француженка Кристина Младенович вышли в финал парного турнира Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит в Париже.
Бабош и Младенович, посеянные под вторым номером, в полуфинальном матче обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (4-й номер посева) со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.
Во втором полуфинале сыграют Алекса Гуарачи/Дезайр Кравчик (Чили/США, 14) — Николь Меликар/Ига Швентек (США/Польша).