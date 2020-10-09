Бабош и Младенович вышли в финал парного турнира «Ролан Гаррос»

Бабош и Младенович, посеянные под вторым номером, в полуфинальном матче обыграли чешек Барбору Крейчикову и Катерину Синякову (4-й номер посева) со счетом 6:2, 4:6, 7:5. Теннисистки провели на корте 2 часа 29 минут.