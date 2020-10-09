Гуарачи и Кравчик вышли в финал женского парного турнира «Ролан Гаррос»

Гуарачи и Кравчик, посеянные под 14-м номером, в полуфинале победили американку Николь Меликар и представительницу Польши Игу Швентек со счетом 7:6 (7:5), 1:6, 6:4. Теннисистки провели на корте почти два с половиной часа.